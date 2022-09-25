ЗСУ знищили за добу 400 окупантів — Генштаб

Збройні сили України знищили чотири сотні окупантів 24 вересня, загальні втрати армії РФ сягнули 56 700 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Інші бойові втрати противника орієнтовно склали:
танків — 2275 (+13) од.;
бойових броньованих машин — 4832 (+25) од.;
артилерійських систем — 1368 (+7) од.;
РСЗВ — 328 (+1) од.;
засобів ППО — 171 (+1) од.;
літаків — 259 (+4) од.;
вертольотів — 220 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 966 (+10);
крилатих ракет - 241 (+1);
кораблів / катерів — 15 ( +0 ) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 3701 (+20) од.;
спеціальної техніки — 130 (+4).
Зазначається, що противник зазнав найбільших втрат за минулу добу на Краматорському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.