ЗСУ знищили за добу 400 окупантів — Генштаб

Збройні сили України знищили чотири сотні окупантів 24 вересня, загальні втрати армії РФ сягнули 56 700 осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Інші бойові втрати противника орієнтовно склали:



танків — 2275 (+13) од.;

бойових броньованих машин — 4832 (+25) од.;

артилерійських систем — 1368 (+7) од.;

РСЗВ — 328 (+1) од.;

засобів ППО — 171 (+1) од.;

літаків — 259 (+4) од.;

вертольотів — 220 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 966 (+10);

крилатих ракет - 241 (+1);

кораблів / катерів — 15 ( +0 ) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 3701 (+20) од.;

спеціальної техніки — 130 (+4).

Зазначається, що противник зазнав найбільших втрат за минулу добу на Краматорському та Донецькому напрямках.



Дані уточнюються.