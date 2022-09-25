Жителей Луганска госпитализируют только в экстренных случаях — Гайдай

Больницы Луганска заполнены ранеными оккупатами, из-за чего местных жителей госпитализируют только при необходимости хирургического вмешательства. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.



«В больницах Луганска и других городов, которые подальше от фронта обычных граждан госпитализируют только в случаях экстренных хирургических вмешательств. Потому что свободных коек там в последнее время нет — отделения заполняются ранеными боевиками», — написал он.



По словам главы администрации, только за минувшие сутки украинская авиация нанесла 26 ударов. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

