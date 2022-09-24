Гайдай рассказал, что на «референдуме» луганчанам выдают российские паспорта и повестки на войну

На оккупированной территории Луганщины в ходе «референдума» россияне составляют списки «неблагонадежных», а также выдают паспорта РФ и повестки. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«"Голосовать" во дворе или квартире под картонкой надо "за", "нет" – попадаешь в список неблагонадежных. Бывает, что мужчин задерживают сразу. На "голосовании" всегда присутствуют солдаты», — сказал Гайдай.



Он отметил, что если под давлением люди ставят «да», то им сразу выдают и российский паспорт.



«С паспортом получаешь и обязательство явиться в военкомат, а там и "мобилизация" во славу новой "родины"», — добавил глава ОВА.

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 23 сентября начались «референдумы», с помощью которых Россия хочет аннексировать эти регионы. «Голосование» продлится пять дней — по 27 сентября (вторник): в последний день — вторник — оно будет проходить на «избирательных участках», а в предыдущие — на придомовых территориях и по заявлениям дома. При этом выездные комиссии сопровождает «полиция».



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