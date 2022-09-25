Мешканців Луганська госпіталізують лише в екстрених випадках — Гайдай

25 вересня 2022, 15:56

Мешканців Луганська госпіталізують лише в екстрених випадках — Гайдай

Лікарні Луганська заповнені пораненими окупатами, через що місцевих жителів госпіталізують лише за необхідності хірургічного втручання. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайда в Telegram.

«У лікарнях Луганська та інших міст, які подалі від фронту звичайних громадян, госпіталізують лише у випадках екстрених хірургічних втручань. Тому що вільних ліжок там останнім часом немає відділення заповнюються пораненими бойовиками», написав він.

За словами глави адміністрації, лише за минулу добу українська авіація завдала 26 ударів. Підтверджено поразку 20 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

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