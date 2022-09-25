Мешканців Луганська госпіталізують лише в екстрених випадках — Гайдай

Лікарні Луганська заповнені пораненими окупатами, через що місцевих жителів госпіталізують лише за необхідності хірургічного втручання. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайда в Telegram.



«У лікарнях Луганська та інших міст, які подалі від фронту звичайних громадян, госпіталізують лише у випадках екстрених хірургічних втручань. Тому що вільних ліжок там останнім часом немає – відділення заповнюються пораненими бойовиками», — написав він.



За словами глави адміністрації, лише за минулу добу українська авіація завдала 26 ударів. Підтверджено поразку 20 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

