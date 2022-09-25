Мужчинам в России запретят выезд после «референдумов» — СМИ

Мужчинам мобилизационного возраста запретят выезжать из России после проведения так называемых «референдумов». Об этом сообщило российское издание «Медуза» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента РФ.



По словам одного источника, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.



Второй источник, тоже близкий к АП, рассказал, что это произойдет после "референдумов", которые проводят в самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР» и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Они завершатся 27 сентября. Собеседник отметил, что будет введено подобие «выездных виз» Мужчинам придется получать разрешение от военкомата для выезда из России.