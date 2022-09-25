Чоловікам у Росії заборонять виїзд після «референдумів»

25 вересня 2022, 17:16

Чоловікам у Росії заборонять виїзд після «референдумів»

Чоловікам мобілізаційного віку заборонять виїжджати з Росії після проведення так званих референдумів. Про це повідомило російське видання «Медуза» з посиланням на співрозмовників, близьких до адміністрації президента РФ.

За словами одного джерела , найімовірніша дата введення заборони 28 вересня.

Друге джерело, теж близьке до АП, розповіло , що це відбудеться після «референдумів», які проводять у самопроголошених «ДНР», «ЛНР» та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Вони завершаться 27 вересня. Співрозмовник зазначив, що буде введено подібність «виїзних віз». Чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату для виїзду з Росії.

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