В Германии призывают принять россиян, скрывающихся от мобилизации

В Германии призвали страны ЕС предоставлять убежище россиянам, которые захотят скрыться от принудительной мобилизации, объявленной в России. Или которые «с большим личным риском выступают против войны в своей стране». Об этом сообщает «Радио Свобода».



Отмечается, что такое заявление немецкой правозащитной организации Pro Asyl поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «зеленых».



По словам главы Pro Asyl Гюнтера Буркхардта, одним из возможных вариантов помощи гражданам РФ может стать выдача гуманитарных виз.



«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России», — заявил глава европейского отдела Pro Asyl Карл Коппон.



В свою очередь, министр юстиции ФРГ Марко Бушман также выступил с заявлением.



«Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии», — сказал он.



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