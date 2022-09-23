Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Германии призывают принять россиян, скрывающихся от мобилизации

23 сентября 2022, 18:03

В Германии призывают принять россиян, скрывающихся от мобилизации

В Германии призвали страны ЕС предоставлять убежище россиянам, которые захотят скрыться от принудительной мобилизации, объявленной в России. Или которые «с большим личным риском выступают против войны в своей стране». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что такое заявление немецкой правозащитной организации Pro Asyl поддержали члены Свободной демократической партии Германии и партии «зеленых».

По словам главы Pro Asyl Гюнтера Буркхардта, одним из возможных вариантов помощи гражданам РФ может стать выдача гуманитарных виз.

«Согласно законодательству ЕС, те, кто избегает войны, нарушающей международное право, имеют право на убежище и защиту. В этом смысле Германия и Европа должны организовать небюрократический допуск людей, которые голосуют ногами против агрессивной войны России», — заявил глава европейского отдела Pro Asyl Карл Коппон.

В свою очередь, министр юстиции ФРГ Марко Бушман также выступил с заявлением.

«Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии», — сказал он.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Россия Германия

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:48
В Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, начался пожар. Есть пострадавшие
17:42
В Донецке — «прилет» в многоэтажку в Петровском районе
16:36
Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ
15:52
В оккупированной РФ Снигиревке состоялся митинг против «референдума»
14:03
Под видом проведения псевдореферендума оккупанты ищут «пушечное мясо» — Гайдай
11:27
На оккупированных войсками РФ территориях нет никакого «референдума» — ОП
10:55
«ДНР»: 7 человек погибли и 8 ранены в результате обстрелов за сутки
09:39
Оккупанты на Луганщине принуждают людей участвовать «референдуме» — Гайдай
09:35
Начались «референдумы», с помощью которых РФ хочет присоединить оккупированные территории Украины
23:24
В Крыму началась мобилизация: созданы призывные комиссии, списки подготовлены
22:29
«ДНР» пообещала наказывать «уклонистов» тюремным сроком до 20 лет
21:27
В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла мирная жительница
18:03
Кремль организовал «референдумы» в оккупации: какие цели ►
17:31
«ЛНР»: За восемь месяцев родились почти 3,5 тысячи детей
16:47
«ДНР» показала бюллетень и заявила, что уже полностью готова к «референдуму»
все новости
19:48
В Мариуполе в школе сдетонировал снаряд, начался пожар. Есть пострадавшие
19:34
Насколько украинская армия готова к зиме, рассказали в Минобороны
18:39
В Днепропетровской области ПВО уничтожила два беспилотника
18:03
В Германии призывают принять россиян, скрывающихся от мобилизации
17:56
Зеленский: Украина ежедневно теряет около 50 военнослужащих
17:42
В Донецке — «прилет» в многоэтажку в Петровском районе
17:01
«ЛНР» и «ДНР» проводят «референдумы» в автобусах и палатках. Автоматчики наблюдают
16:36
Оккупанты заставляют украинцев участвовать в «референдумах» — ГУР МОУ
16:34
Разрушен мост, повреждены дома, погибли люди: Кириленко о ситуации на Донетчине
16:12
Одессу с моря атаковали российские дроны-камикадзе
15:59
В 36 населенных пунктов Донецкой области вернули свет
15:52
В оккупированной РФ Снигиревке состоялся митинг против «референдума»
15:50
Турция передала Медведчука России, сообщил Эрдоган
15:28
«Перевыполнили план»: Кадыров заявил, что в Чечне не будет мобилизации
15:00
ВСУ освободили от оккупантов Яцковку в Донецкой области — генерал Громов
все новости
ВИДЕО
В Донецке — «прилет» в многоэтажку в Петровском районе
23 сентября, 17:42
«ЛНР» и «ДНР» проводят «референдумы» в автобусах и палатках. Автоматчики наблюдают
23 сентября, 17:01
Мобилизация в РФ, обмен пленных и обстрелы — главное за день ►
22 сентября, 23:47

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты