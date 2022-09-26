В ОП рассказали о том, как в РФ проходит мобилизация

В Офисе президента с чем столкнулась РФ во время старта мобилизации. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.



«Мобилизация по-русски:

1. Километровые очереди на выезд.

2. Людей забирают из домов.

3. Протесты в нацреспубликах.

4. Стрельба в военкоматах.

5. Тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки/подготовки», - написал он.

Также Михаил Подоляк добавил, что речь о произошедшем за пять дней мобилизации, «до начала возвращения назад тысячей гробов».

Ранее правозащитный портал «ОВД-Информ» сообщил, что в РФ на акциях протеста против мобилизации за два дня задержали более 800 человек.