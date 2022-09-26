В ОП рассказали о том, как в РФ проходит мобилизация

В Офисе президента с чем столкнулась РФ во время старта мобилизации. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
«Мобилизация по-русски:
1. Километровые очереди на выезд.
2. Людей забирают из домов.
3. Протесты в нацреспубликах.
4. Стрельба в военкоматах.
5. Тысячи жалоб на незаконный призыв, отсутствие экипировки/подготовки», - написал он.
Также Михаил Подоляк добавил, что речь о произошедшем за пять дней мобилизации, «до начала возвращения назад тысячей гробов».
Ранее правозащитный портал «ОВД-Информ» сообщил, что в РФ на акциях протеста против мобилизации за два дня задержали более 800 человек.