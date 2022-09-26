В Офісі президента розповіли про те, як у РФ проходить мобілізація

В Офісі президента із чим зіткнулася РФ під час старту мобілізації. Про це повідомив радник голови ВП Михайло Подоляк.



«Мобілізація по-російськи:

1. Кілометрові черги на виїзд.

2. Людей забирають з дому.

3. Протести у нацреспубліках.

4. Стрілянина у військкоматах.

5. Тисячі скарг на незаконний призов, відсутність екіпірування/підготовки», - написав він.

Також Михайло Подоляк додав, що йдеться про те, що сталося за п'ять днів мобілізації, «до початку повернення назад тисяч трун».

Раніше правозахисний портал «ОВД-Інформ» повідомив, що в РФ на акціях протесту проти мобілізації за два дні затримали понад 800 людей.