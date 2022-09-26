В Офісі президента розповіли про те, як у РФ проходить мобілізація

В Офісі президента із чим зіткнулася РФ під час старту мобілізації. Про це повідомив радник голови ВП Михайло Подоляк.
«Мобілізація по-російськи:
1. Кілометрові черги на виїзд.
2. Людей забирають з дому.
3. Протести у нацреспубліках.
4. Стрілянина у військкоматах.
5. Тисячі скарг на незаконний призов, відсутність екіпірування/підготовки», - написав він.
Також Михайло Подоляк додав, що йдеться про те, що сталося за п'ять днів мобілізації, «до початку повернення назад тисяч трун».
Раніше правозахисний портал «ОВД-Інформ» повідомив, що в РФ на акціях протесту проти мобілізації за два дні затримали понад 800 людей.