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В России на протестах против мобилизации за выходные задержали более 800 человек

25 сентября 2022, 22:58

В России на протестах против мобилизации за выходные задержали более 800 человек

В России на акциях протеста против мобилизации за два дня задержали более 800 человек. Об этом сообщает правозащитный портал «ОВД-Информ».

По данным правозащитников, по состоянию на 22:00 25 сентября, на акциях, проходивших в эти выходные, задержано не менее 836 человек в 36 городах России.

«В каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно, и чьи имена мы можем опубликовать», — отметили правозащитники.

В частности, по их информации, в Москве задержано не менее 399 человек, в Санкт-Петербурге — не менее 143 человек, в Новосибирске — 71 человек, также задержаны протестующие в Перми, Уфе, Хабаровске, Казани и других городах.

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