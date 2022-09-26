Россия готовит кибератаки на критическую инфраструктуру Украины — ГУР МОУ

Россия намерена осуществить массированные кибератаки на объекты критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в первую очередь россияне направят удар на предприятия энергетической отрасли, а при проведении этих операций, по данным разведчиков, будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.

«Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны», — пишут в ГУР МОУ.

Сообщается также, что РФ намерена увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего Польши и стран Балтии.

За минувшие сутки, напомним, войска РФ уничтожили в Донецкой области 49 гражданских объектов.