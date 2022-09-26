Росія готує кібератаки на критичну інфраструктуру України – ГУР МОУ

26 вересня 2022, 14:17

Росія готує кібератаки на критичну інфраструктуру України – ГУР МОУ

Росія має намір здійснити масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури українських підприємств та установ критичної інфраструктури союзників України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що насамперед росіяни направлять удар на підприємства енергетичної галузі, а при проведенні цих операцій, за даними розвідників, використовуватиметься досвід кібератак на енергосистему України 2015 та 2016 років.

«Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони», — пишуть у ГУР МОУ.

Повідомляється також, що РФ має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

Минулої доби, нагадаємо, війська РФ знищили в Донецькій області 49 цивільних об'єктів.

 

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