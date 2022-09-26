Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище

Россия приступают к строительству в захваченном Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища.



Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.



Он отметил, что построить филиал училища поручил лично президент РФ Владимир Путин.



«Верховным главнокомандующим было поручено, и мы приступаем к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища на территории города Мариуполь», — приводит слова Иванова сепаратистский ресурс «ДАН».



Нахимовское военно-морское училище министерства обороны РФ расположено в Санкт-Петербурге. Сейчас оно имеет филиалы во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и оккупированном Севастополе. Училище ориентировано на подготовку воспитанников к учебе в военных вузах.