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Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище

26 сентября 2022, 16:17

Путин поручил построить в Мариуполе военно-морское училище

Россия приступают к строительству в захваченном Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Он отметил, что построить филиал училища поручил лично президент РФ Владимир Путин.

«Верховным главнокомандующим было поручено, и мы приступаем к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища на территории города Мариуполь», — приводит слова Иванова сепаратистский ресурс «ДАН».

Нахимовское военно-морское училище министерства обороны РФ расположено в Санкт-Петербурге. Сейчас оно имеет филиалы во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и оккупированном Севастополе. Училище ориентировано на подготовку воспитанников к учебе в военных вузах.

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