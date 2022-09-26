Путін доручив збудувати у Маріуполі військово-морське училище

26 вересня 2022, 16:17

Путін доручив збудувати у Маріуполі військово-морське училище

Росія розпочинають будівництво в захопленому Маріуполі філії Нахімовського військово-морського училища.

Про це повідомив заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов.

Він зазначив, що збудувати філію училища доручив особисто президент РФ Володимир Путін.

«Верховним головнокомандувачем було доручено, і ми розпочинаємо будівництво філії Нахімовського військово-морського училища на території міста Маріуполь», — наводить слова Іванова сепаратистський ресурс «ДАН».

Нахімовське військово-морське училище міністерства оборони РФ розташоване у Санкт-Петербурзі. Нині воно має філії у Владивостоці, Мурманську, Калінінграді та окупованому Севастополі. Училище спрямоване підготовку вихованців до навчання у військових вузах.

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