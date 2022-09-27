Появилось видео последствий удара армии РФ по центру Николаева

Ночью, 27 сентября, Николаев дважды подвергся массированным обстрелам. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



Он отметил, что известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода. Также, по словам Кима, в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением. По предварительной информации, пострадавших нет.



Также Виталий Ким сообщил, что центральную часть Николаева оккупанты обстреляли невысокоточной ракетой типа «Смерч» и показал последствия этой атаки на видео.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты убили троих мирных жителей области.