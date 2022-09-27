З'явилося відео наслідків удару армії РФ по центру Миколаєва

Вночі, 27 вересня, Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Він зазначив, що відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів у центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Також, за словами Кіма, внаслідок обстрілу сталася руйнація складського приміщення із подальшим горінням. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Також Віталій Кім повідомив, що центральну частину Миколаєва окупанти обстріляли невисокоточною ракетою типу «Смерч» і показав наслідки цієї атаки на відео.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних жителів області.