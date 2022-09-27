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Аннексия украинских территорий вряд ли поможет Путину получить поддержку россиян — разведка Британии

27 сентября 2022, 11:27

Аннексия украинских территорий вряд ли поможет Путину получить поддержку россиян — разведка Британии

Президент России Владимир Путин 30 сентября может объявить о незаконном присоединении оккупированных регионов Украины к России. Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании.

Ранее о том, что аннекция по итогам «рефрендума» будет объявлена Путиным 30 сентября писали российские СМИ со ссылкой на источники во власти.

Британская разведка считает, что российские лидеры надеются аннексией оправдать перед своим народом «специальную военную операцию» и консолидировать патриотическую поддержку войны.

Однако британцы сомневаются, что у Кремля это получится из-за «растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и беспокойством по поводу частичной мобилизации».

Псевдореферендумы начались на оккупированных Россией территориях Украины 23 сентября и продлятся 27-го. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.

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