Президент Росії Володимир Путін 30 вересня може оголосити про незаконне приєднання окупованих регіонів України до Росії. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.



Раніше про те, що анексію за підсумками «рефрендуму» буде оголошено Путіним 30 вересня писали російські ЗМІ з посиланням на джерела у владі.



Британська розвідка вважає, що російські лідери сподіваються анексією виправдати перед своїм народом спеціальну військову операцію і консолідувати патріотичну підтримку війни.



Проте британці сумніваються, що у Кремля це вийде через «зростаючу внутрішню поінформованість про нещодавні невдачі Росії на полі бою та занепокоєння з приводу часткової мобілізації».

Псевдореферендуми розпочалися на окупованих Росією територіях України 23 вересня і триватимуть до 27-го. Україна та країни Заходу називають голосування фарсом.



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