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Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат — горсовет

27 сентября 2022, 14:45

Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат — горсовет

Жителям оккупированного войсками России Мариуполя приходят сообщения с просьбой явиться в военкомат. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав России согласно результатам псевдореферендума, который проведен для галочки», - заявили в горсовете, напомнив, что скрытая мобилизация продолжалась в городе давно.

В горсовете рассказали также, что мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе, теперь же, после проведения «референдума», как прогнозируют чиновники, это будут делать открыто.

В Мариупольском городском совете призвали жителей оккупированного города эвакуироваться и не рисковать собой ради оккупантов.

Ранее городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге сделал предположение, что оккупанты не выпускают из города жителей.

«Мы видим по статистике, что если неделю назад уезжало в Украину где-то 80-120 людей в сутки, то за прошедшие сутки выехали из Мариуполя восемь человек. Это говорит о том, что Мариуполь закрывают», - заявил он, отметив, что оккупационные власти закрывают город для принудительной мобилизации мужчин после оглашения результатов «псевдореферендума».

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном войсками РФ городе к «голосованию» на «референдуме» привлекли россиян.

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