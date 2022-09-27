Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат — горсовет

Жителям оккупированного войсками России Мариуполя приходят сообщения с просьбой явиться в военкомат. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



«Решение оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав России согласно результатам псевдореферендума, который проведен для галочки», - заявили в горсовете, напомнив, что скрытая мобилизация продолжалась в городе давно.

В горсовете рассказали также, что мариупольцам приходили смс, где предлагали жителям работать в так называемой государственной военизированной службе, теперь же, после проведения «референдума», как прогнозируют чиновники, это будут делать открыто.



В Мариупольском городском совете призвали жителей оккупированного города эвакуироваться и не рисковать собой ради оккупантов.



Ранее городской голова Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге сделал предположение, что оккупанты не выпускают из города жителей.



«Мы видим по статистике, что если неделю назад уезжало в Украину где-то 80-120 людей в сутки, то за прошедшие сутки выехали из Мариуполя восемь человек. Это говорит о том, что Мариуполь закрывают», - заявил он, отметив, что оккупационные власти закрывают город для принудительной мобилизации мужчин после оглашения результатов «псевдореферендума».

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в захваченном войсками РФ городе к «голосованию» на «референдуме» привлекли россиян.