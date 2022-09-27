Оккупанты Мариуполя привлекли к участию в «референдуме» россиян — Андрющенко

В захваченном войсками РФ Мариуполе к «голосованию» на «референдуме» привлекли россиян, находящихся в оккупированном городе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.



«День показательных представлений на «избирательных участках». Для гарантии «толпы» оккупанты заготовили поход на «голосование» Мариупольского оркестра предателей, актеров Драм Театра на костях и бюджетников. Также для массовости «голосования» к «референдуму» привлечены гражданские оккупанты – рабочие российских подрядчиков», - написал Андрющенко.



Он отметил, что граждане РФ, не скрываясь, решают судьбу «волеизъявления» украинского Мариуполя.

Ранее российские СМИ сообщали, что в РФ может появиться новый федеральный округ — «Крымский». Якобы новое образование власти планируют создать по итогам «референдумов», проводящихся на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Также в округ планируют включить аннексированный еще в 2014 году Крым.