Маріупольцям надходять повідомлення з проханням прийти до військкомату — міськради

Жителям окупованого військами Росії Маріуполя надходять повідомлення з проханням з'явитися до військкомату. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



«Рішення окупанти обґрунтовують тим, що Маріуполь входитиме до складу рф згідно з результатами псевдореферендума, які проведені для галочки», - заявили у міськраді, нагадавши, що прихована мобілізація тривала у місті давно.

У міськраді розповіли також, що маріупольцям приходили смс, де пропонували мешканцям працювати у так званій державній воєнізованій службі, а тепер, після проведення «референдуму», як прогнозують чиновники, це окупанти робитимуть відкрито.



У Маріупольській міській раді закликали мешканців окупованого міста евакуюватися та не ризикувати собою заради окупантів.



Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу зробив припущення, що окупанти не випускають із міста мешканців.



«Ми бачимо за статистикою, що якщо тиждень тому виїжджало в Україну десь 80-120 людей на добу, то минулої доби виїхали з Маріуполя вісім осіб. Це говорить про те, що Маріуполь закривають», - заявив він, зазначивши, що окупаційна влада закриває місто для примусової мобілізації чоловіків після оголошення результатів «псевдореферендуму».

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у захопленому військами РФ місті до «голосування» на «референдумі» залучили росіян.