Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

«Референдум» в оккупированных украинских городах завершен. Какие результаты и в каком виде Кремль задумал присоединить к России оккупированные территории.

Мобилизация может начаться в Херсонской и Запорожской областях. В Мариуполе уже запрашивают сотрудников больницы на «бронь».

Обстрел частных домов в Славянске и многоэтажек в Краматорске. Россия продолжает уничтожать города Донбасса.

В Донецке проблемы с электричеством. Обесточены несколько районов, в одной из шахт под землей застряли горняки.

Без подготовки на фронт. Что рассказывают мобилизованные мужчины из России.