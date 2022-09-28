Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

«Референдум» в окупованих українських містах завершено. Які результати та в якому вигляді Кремль задумав приєднати до Росії окуповані території.

Мобілізація може розпочатися у Херсонській та Запорізькій областях. У Маріуполі вже вимагають співробітників лікарні на «броню».

Обстріл приватних будинків у Слов'янську та багатоповерхівок у Краматорську. Росія продовжує знищувати міста Донбасу.

У Донецьку проблеми із електрикою. Знеструмлено кілька районів, в одній із шахт під землею застрягли гірники.

Без підготовки фронту. Що розповідають мобілізовані чоловіки із Росії.