Кириленко рассказал о ночных обстрелах Донетчины

Донецкая область. Фото: ОВА

Российская армия ночью обстреляла ряд населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Наибольший вред этой ночью россияне нанесли в Николаевке — обстреляли школу, где обустроено укрытие гражданских. К счастью, укрытие выдержало — никто из 12 находившихся там людей не пострадал», — отметил Кириленко.



По его словам, ночью оккупанты стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинской громаде, а также по Отрадовке и станции Майорск в Светлодарской громаде. По предварительной информации, без жертв.



Накануне вечером под артобстрел попал Торецк. Пострадавших нет, но повреждены два дома, отметил глава ОВА.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии за сутки погибли пять мирных жителей. Еще десять человек получили ранения.



Смотрите также:



