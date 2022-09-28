Кириленко рассказал о ночных обстрелах Донетчины

Российская армия ночью обстреляла ряд населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
«Наибольший вред этой ночью россияне нанесли в Николаевке — обстреляли школу, где обустроено укрытие гражданских. К счастью, укрытие выдержало — никто из 12 находившихся там людей не пострадал», — отметил Кириленко.
По его словам, ночью оккупанты стреляли по старой части Авдеевки, по Марьинке, Красногоровке, Георгиевке и Новомихайловке в Марьинской громаде, а также по Отрадовке и станции Майорск в Светлодарской громаде. По предварительной информации, без жертв.
Накануне вечером под артобстрел попал Торецк. Пострадавших нет, но повреждены два дома, отметил глава ОВА.
Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии за сутки погибли пять мирных жителей. Еще десять человек получили ранения.
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