Оккупанты накрыли огнем Донетчину: В Кураховке и Бахмуте погибли люди

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии за сутки погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, четыре человека погибли в Кураховке и один — в Бахмуте. Еще десять человек получили ранения: пять — в Кураховке, по одному — в Бахмуте, Горняке, Торецке, Красногоровке, Пивничном.



Кирилленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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