Кириленко розповів про нічні обстріли Донеччини

Донецька область. Фото: ОВА

Російська армія вночі обстріляла низку населених пунктів на Донеччині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Найбільшої шкоди цієї ночі росіяни завдали в Миколаївці — обстріляли школу, де облаштовано цивільне укриття. На щастя, укриття витримало — ніхто з 12 людей, які знаходилися там, не постраждав», — зазначив Кириленко.



За його словами, вночі окупанти стріляли по старій частині Авдіївки, Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці в Мар'їнській громаді, а також по Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді. За попередньою інформацією, без жертв.



Напередодні увечері під артобстріл потрапив Торецьк. Постраждалих немає, але пошкоджено два будинки, зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російської армії за добу загинули п'ять мирних жителів. Ще десять осіб отримали поранення.



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