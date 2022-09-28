Оккупанты обстреляли школу в Николаевке, там прятались 12 гражданских

Николаевка. Фото: ОВА

Российская армия обстреляла школу в Николаевке Донецкой области, где было обустроено укрытие для гражданских. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Обстрел (предварительно, ракетой С300) произошел около 05:00, в укрытии в это время находились 12 человек, среди которых двое детей и один человек с инвалидностью. Оккупанты целили прямо в здание школы. Обрушились стены. Но убежище, к счастью, выдержало — находившиеся там люди не пострадали», — проинформировал Кириленко.



Он добавил, что до сих пор нет информации об одном человеке, работавшем в школе — его поиски продолжаются.



«Эта школа нет ничего общего с военным объектом, местные гражданские скрывались там от многочисленных обстрелов», — подчеркнул руководитель области и в очередной раз призвал к эвакуации.

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