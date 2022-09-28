Госдума РФ проведет заседания по итогам «референдумов» 3 и 4 октября

Пленарные заседания Госдумы России пройдут в понедельник и вторник, 3 и 4 октября. Об этом сообщил спикер палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе сегодняшнего заседания.



По его словам, график скорректирован из-за необходимости депутатам принимать «законодательные решения» по итогам «референдумов» на оккупированных территориях Украины.



«Третьего октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00, с тем, чтобы до этого провести заседание Совета [Госдумы]», — сообщил он.



Пленарное заседание Думы также запланировано на вторник.



Говоря о причине изменения графика работы, Володин заявил: «Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете».



Ранее ожидалось, что парламентские заседания по итогам «референдумов» состоятся уже на этой недели.

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в «ДНР» за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», в «ЛНР» — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.



