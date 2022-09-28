Держдума РФ проведе засідання за підсумками «референдумів» 3 та 4 жовтня

Пленарні засідання Держдуми Росії відбудуться у понеділок та вівторок, 3 та 4 жовтня. Про це повідомив спікер палати російського парламенту В'ячеслав Володін у ході сьогоднішнього засідання.



За його словами, графік скоригований через необхідність депутатів ухвалювати «законодавчі рішення» за підсумками «референдумів» на окупованих територіях України.



«Третього жовтня, у понеділок, пропонується провести пленарне засідання, початок якого буде о 14:00, щоб до цього провести засідання Ради [Держдуми]», — повідомив він.



Пленарне засідання Думи заплановано на вівторок.



Говорячи про причину зміни графіка роботи, Володін заявив: «Чим спричинена необхідність рішення про перенесення, я думаю, ви розумієте».



Раніше очікувалося, що парламентські засідання за підсумками «референдумів» відбудуться вже цього тижня.

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками опрацювання 100% бюлетенів у «ДНР» за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», у «ЛНР» – 98,42%, у Херсонській області – 87,05%, у Запорізькій області – 93 11%.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів.



Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.