Посольство США рекомендует американцам покинуть РФ

Посольство США в Москве рекомендует американским гражданам незамедлительно покинуть Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.



«Гражданам США не следует посещает Россию. Тем, кто проживает или путешествует в России, следует незамедлительно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», - сообщили в посольстве.



Отмечается, что лица с двойным гражданством России и США могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, для таких граждан выезд из России может быть ограничен.



«Если вы желаете покинуть Россию, вам следует как можно скорее самостоятельно подготовиться к отъезду. Возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая доступность транспорта, могут неожиданно стать еще более ограниченными», - говорится в сообщении.



С аналогичными призывами выступили в Польше и Болгарии. Там также просят своих граждан немедленно покинуть Россию.