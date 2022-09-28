Посольство США рекомендує американцям залишити РФ

Посольство США у Москві рекомендує американським громадянам негайно залишити Росію. Про це йдеться у повідомленні на сайті дипмісії.



«Громадянам США не слід відвідувати Росію. Тим, хто проживає або подорожує в Росії, слід негайно залишити Росію, доки залишаються обмежені можливості для комерційних поїздок», - повідомили у посольстві.



Зазначається, що особи з подвійним громадянством Росії та США можуть бути призвані на військову службу в рамках часткової мобілізації, для таких громадян виїзд із Росії може бути обмежений.



«Якщо ви бажаєте залишити Росію, вам слід якнайшвидше самостійно підготуватися до від'їзду. Можливості посольства США з надання допомоги громадянам США та умови, включаючи доступність транспорту, можуть несподівано стати ще більш обмеженими», - йдеться в повідомленні.



З аналогічними закликами виступили у Польщі та Болгарії . Там також просять своїх громадян негайно покинути Росію.