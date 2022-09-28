Шольц предложил Путину оставить идею применения ядерного оружия

Германия призывает президента РФ Владимира Путина воздержаться от применения ядерного оружия в войне против Украины. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал в интервью «Neuen Osnabrücker Zeitung».

«Кто знает? Однако, как и президент США Джо Байден, я хочу четко сказать России: оставьте эту идею!» - отвечая на вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия заявил Шольц.

К тому же канцлер Германии считает частичную мобилизацию российских вооруженных сил «актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины». По его словам, успехи ВСУ на фронте вызывают значительное волнение в России, а «Путин добавляет ошибки к ошибкам».



Шольц отметил, что Путин мог бы немедленно прекратить войну, выведя свои войска из Украины, а затем вступив в переговоры с Киевом.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ пригрозил западным странам применением ядерного оружия.