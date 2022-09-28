Шольц запропонував Путіну утриматися від ідеї застосування ядерної зброї

Німеччина закликає президента РФ Володимира Путіна утриматися від застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав в інтерв'ю Neuen Osnabrücker Zeitung.

«Хто знає? Однак, як і президент США Джо Байден, я хочу чітко сказати Росії: залиште цю ідею!» - відповідаючи на запитання щодо можливості застосування РФ ядерної зброї заявив Шольц.

До того ж канцлер Німеччини вважає часткову мобілізацію російських збройних сил «актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил на сході України». За його словами, успіхи ЗСУ на фронті викликають значне хвилювання в Росії, а «Путін додає помилки до помилок».



Шольц зазначив, що Путін міг би негайно припинити війну, вивівши свої війська з України, а потім розпочавши переговори з Києвом.

Раніше, нагадаємо, президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ погрожував західним країнам застосуванням ядерної зброї.