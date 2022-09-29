РФ не пускає до Латвії через свій кордон біженців з України — Луганська ОВА

Росіяни через свої кордони не пускають до Латвії близько 1000 українських біженців. Про це з посиланням на інформацію від біженців, які перебувають на кордоні, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, на пункті пропуску Бурачки у Псковській області росіяни вже 4 дні не випускають охочих виїхати громадян України.

«У черзі зібралось близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди й маленькі діти, перебувають у жахливих умовах. Майже 1000 громадян остерігаються, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять», - написав Гайдай.

Раніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у п'ятницю, 30 жовтня, російський президент візьме участь у церемонії підписання «договорів про вступ до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.