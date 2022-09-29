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Путин 30 октября подпишет «договоры» об аннексии украинских территорий

29 сентября 2022, 13:18

Путин 30 октября подпишет «договоры» об аннексии украинских территорий

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 октября, примет участие в церемонии подписания «договоров о вступлении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Он добавил, что будет «объемное выступление» Путина на этом мероприятии.

Кроме того, «на полях» церемонии пройдет встреча Путина с главами оккупационных администраций, которые накануне прибыли в Москву.

Также Песков не исключил, что завтра Путин посетит концерт-митинг на Красной площади по случаю «присоединения» территорий.

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней на оккупированной части Донецкой области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», на Луганщине — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.

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