Контактная группа по обороне Украины соберется 12 октября в формате «Рамштайн» в Брюсселе

Международная контактная группа по обороне Украины в формате «Рамштайн», которую в данный момент возглавляют США, в очередной раз соберется в Брюсселе 12 октября. Об этом сообщила посолка США при НАТО Джулиан Смит, передает «Радио Свобода».



«Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от США, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе», – отметила Смит.



При этом она добавила, что запросы украинской стороны были услышаны.



«Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это – только развивающийся постоянный процесс», – подытожила дипломатка.