Контактна група з оборони України збереться 12 жовтня у форматі «Рамштайн» у Брюсселі

Міжнародна контактна група з оборони України у форматі «Рамштайн», яку зараз очолюють США, вкотре збереться у Брюсселі 12 жовтня. Про це повідомила посолка США при НАТО Джуліан Сміт, передає "Радіо Свобода".



«Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від США, а також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він далі розвиватиметься. Ми базуватимемо ці списки на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи поєднати ці два аспекти разом», – зазначила Сміт.



При цьому вона додала, що запити української сторони почуті.



«Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – постійний процес, що тільки розвивається», – підсумувала дипломатка.