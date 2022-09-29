Зеленский призвал коренные народы России бороться, чтобы не погибнуть

Президент Украины Владимир Зеленский призвал коренные народы России бороться против действующей власти, которая отправляет их на войну. Об этом сообщается в обращении президента Украины Владимира Зеленского.



«Дагестанцы не должны гибнуть в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, оказавшийся под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200"», — заявил Зеленский.



Он призвал коренные народы Российской Федерации бороться, чтобы не погибнуть.



«Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российские власти начнут следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете!», — добавил президент.



Ранее Зеленский созвал 30 сентября Ставку верховного главнокомандующего. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны будет принято фундаментальное решение для Украины.