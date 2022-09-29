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Зеленский призвал коренные народы России бороться, чтобы не погибнуть

29 сентября 2022, 21:11

Зеленский призвал коренные народы России бороться, чтобы не погибнуть

Президент Украины Владимир Зеленский призвал коренные народы России бороться против действующей власти, которая отправляет их на войну. Об этом сообщается в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Дагестанцы не должны гибнуть в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, оказавшийся под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200"», заявил Зеленский.

Он призвал коренные народы Российской Федерации бороться, чтобы не погибнуть.

«Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российские власти начнут следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете!», добавил президент.

Ранее Зеленский созвал 30 сентября Ставку верховного главнокомандующего. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны будет принято фундаментальное решение для Украины.

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