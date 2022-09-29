Данилов анонсировал принятие на СНБО фундаментальных решений для Украины

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) планирует принять фундаментальные решения для Украины в пятницу, 30 сентября, на срочном заседании. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Говорит великий Львов».



«После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего — Ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем завтра будем говорить на СНБО, и какие решение будем принимать», — рассказал Данилов.



Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО, которое состоится 30 сентября. В этот же день в Москве планируют подписать договоры об аннексии Россией оккупированных территорий Украины.