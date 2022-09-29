Зеленський закликав корінні народи Росії боротися, щоб не загинути

Президент України Володимир Зеленський закликав корінні народи Росії боротися проти чинної влади, яка відправляє їх на війну. Про це повідомляється у зверненні президента України Володимира Зеленського.



«Дагестанці не повинні гинути в підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати до України. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200"», — заявив Зеленський.



Він закликав корінні народи Російської Федерації боротися, щоб не загинути.



«Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Боріться ! Поборете!», — додав президент.



Зеленський скликав 30 вересня Ставку верховного головнокомандувача. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на терміновому засіданні Ради нацбезпеки та оборони буде ухвалено фундаментальне рішення для України.