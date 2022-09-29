Зеленський закликав корінні народи Росії боротися, щоб не загинути

29 вересня 2022, 21:11

Зеленський закликав корінні народи Росії боротися, щоб не загинути

Президент України Володимир Зеленський закликав корінні народи Росії боротися проти чинної влади, яка відправляє їх на війну. Про це повідомляється у зверненні президента України Володимира Зеленського.

«Дагестанці не повинні гинути в підлій та ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати до України. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200"», заявив Зеленський.

 Він закликав корінні народи Російської Федерації боротися, щоб не загинути.

«Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне наступні хвилі мобілізації. Боріться ! Поборете!», додав президент.

 Зеленський скликав 30 вересня Ставку верховного головнокомандувача. Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на терміновому засіданні Ради нацбезпеки та оборони буде ухвалено фундаментальне рішення для України.

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