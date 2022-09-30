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Российские ракеты ударили по Днепру

30 сентября 2022, 00:48

Российские ракеты ударили по Днепру

Один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения в результате удара российских ракет по городу Днепр, совершенному поздно вечером, 29 сентября. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Попали по жилому кварталу в центре города по тому же, что и несколько недель назад. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар — горит админздание и из 50 автобусов», — отметил он.

По словам Резниченко, на месте происшествия работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений выясняются.

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