В Днепре ракета попала в «барахолку» у автовокзала: Тела погибших сложно идентифицировать

Днепр. Фото: полиции

В результате ракетного удара по Днепру некоторые тела погибших сложно идентифицировать. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.



«На месте трагедии работают не только спасатели, полиция и коммунальщики, но уже и журналисты», — сообщил Филатов.



Также он напомнил о предыдущем обстреле, когда был разрушен Троицкий рынок.



«В этот раз (разрушили) "барахолку" у автовокзала, куда я сам лично иногда ходил покупать всякий хлам. От гаечных ключей до керосинок. В прошлый раз они влупили в частный дом в Рыбальском, сегодня — в поселок в районе проспекта Металлургов. Никаких военных целей», — подчеркнул Филатов.



В областной полиции проинформировали, что, кроме частных домов, повреждены несколько многоэтажек.

Ранее сообщалось, что российские силы ночью ударили ракетами по Днепру. Есть погибшие и раненые, в том числе дети, десятки домов повреждены.



Напомним, российские войска утром ударили также по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из РСЗО «Ураган». Ранены 19 человек.