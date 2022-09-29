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В Днепре ракета попала в «барахолку» у автовокзала: Тела погибших сложно идентифицировать

29 сентября 2022, 12:02

В Днепре ракета попала в «барахолку» у автовокзала: Тела погибших сложно идентифицировать

Днепр. Фото: полиции Днепр. Фото: полиции

В результате ракетного удара по Днепру некоторые тела погибших сложно идентифицировать. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

«На месте трагедии работают не только спасатели, полиция и коммунальщики, но уже и журналисты», — сообщил Филатов.

Также он напомнил о предыдущем обстреле, когда был разрушен Троицкий рынок.

«В этот раз (разрушили) "барахолку" у автовокзала, куда я сам лично иногда ходил покупать всякий хлам. От гаечных ключей до керосинок. В прошлый раз они влупили в частный дом в Рыбальском, сегодня — в поселок в районе проспекта Металлургов. Никаких военных целей», — подчеркнул Филатов.

В областной полиции проинформировали, что, кроме частных домов, повреждены несколько многоэтажек.

Ранее сообщалось, что российские силы ночью ударили ракетами по Днепру. Есть погибшие и раненые, в том числе дети, десятки домов повреждены.

Напомним, российские войска утром ударили также по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из РСЗО «Ураган». Ранены 19 человек.

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