Російські ракети вдарили по Дніпру

Одна людина загинула і щонайменше двоє отримали поранення внаслідок удару російських ракет по місту Дніпро, скоєному пізно ввечері, 29 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.



«Потрапили житловим кварталом у центрі міста — тим самим, що й кілька тижнів тому. Потрапили і до транспортного підприємства. Там сильна пожежа — горить адмінбудівля і з 50 автобусів», — зазначив він.



За словами Резніченка, на місці події працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з'ясовуються.