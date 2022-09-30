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Возросло количество пострадавших от ракетных ударов по Днепру

30 сентября 2022, 08:26

Возросло количество пострадавших от ракетных ударов по Днепру

Днепр. Фото: ОВА Днепр. Фото: ОВА

Число пострадавших в результате удара российских ракет «Искандер» по Днепру увеличилось. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Один человек погиб и пятеро ранены… Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который вызвал удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены», — отметил Резниченко.

По его словам, в городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

«Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений», — проинформировал глава области.

Также он рассказал, что по Никопольскому району оккупанты трижды ударили из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии. В Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач. В Никополе снаряды повредили частные дома.

Напомним, российские силы ударили по Днепру поздно вечером, 29 сентября. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых.

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