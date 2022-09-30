ВСУ освободили от оккупантов Ямполь в Донецкой области

ВСУ деоккупировали Ямполь Донецкой области. Местные Telegram-каналы публикуют видео на котором украинские военные находятся возле Ямпольского учебно-воспитательного комплекса.



«Ну что, котики, Ямполь - наш», - сказал на видео украинский военный.



Отметим, что официальной информации об освобождении этого населенного пункта не поступало.

Ранее в отчете американского Института исследования войны (ISW) сообщалось, что ВСУ, вероятно, практически завершили окружение группировки российских войск в Лимане и перерезали их критически важные наземные коммуникации, поддерживающие армию РФ в районе Дробышево-Лиман.