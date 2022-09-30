ЗСУ звільнили від окупантів Ямпіль у Донецькій області

30 вересня 2022, 11:01

ЗСУ звільнили від окупантів Ямпіль у Донецькій області

ЗСУ деокупували Ямпіль Донецької області. Місцеві Telegram-канали публікують відео, на якому українські військові знаходяться біля Ямпільського навчально-виховного комплексу.

«Ну що, котики, Ямпіль – наш», – сказав на відео український військовий.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо звільнення цього населеного пункту не надходило.

Раніше у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) повідомлялося, що ЗСУ, ймовірно, практично завершили оточення угруповання російських військ у Лимані та перерізали їх критично важливі наземні комунікації, які підтримують армію РФ у районі Дробишево-Лиман.

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