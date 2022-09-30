1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура

1 октября 2022 года – день траура в городе Запорожье и Запорожской области из-за обстрела российскими войсками гражданской гуманитарной колонны. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, увозили гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины», - написал он и отметил, что оккупанты нанесли удар по беззащитным украинцам, назвав произошедшее очередным терактом РФ.

По данным Запорожской ОВА, из-за обстрела колонны возле областного центра российскими войсками погибли 23 человека и 28 были ранены.