Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура

30 сентября 2022, 11:35

1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура

1 октября 2022 года – день траура в городе Запорожье и Запорожской области из-за обстрела российскими войсками гражданской гуманитарной колонны. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

«Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, увозили гуманитарную помощь. Должны были забрать наших сограждан и вывезти их на свободную часть Украины», - написал он и отметил, что оккупанты нанесли удар по беззащитным украинцам, назвав произошедшее очередным терактом РФ.

По данным Запорожской ОВА, из-за обстрела колонны возле областного центра российскими войсками погибли 23 человека и 28 были ранены.

Еще по теме

Места
Запорожье Запорожская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:28
«ДНР» показала первых прибывших мобилизованных россиян
09:59
В Херсоне погиб «первый замглавы» оккупационной «администрации»
09:31
«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка и Горловки погибли мирные жители
09:14
В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов — Гайдай
01:30
В Кремле готовят заключительный аккорд аннексии — главное за день ►
00:52
«Крымский округ» во главе с Рогозиным: Чего ждать ►
23:03
«ДНР» «конфисковала» недвижимость Ахметова и 140 граждан Украины
20:56
«ЛНР» приговорила жителя Белокуракино к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
20:17
В «ДНР» заявили о подрыве двух человек на минах на западе Донецка
19:46
«ЛНР» лишила свободы украинского военного на 13 лет
18:40
«ЛНР»: Два человека погибли, 9 ранены из-за обстрела Верхней Подгоровки
16:42
Группировка «ЛНР» полностью вывела из оборота гривну
15:39
«Реактор не поврежден»: На Запорожской АЭС было задымление
15:22
На улицах оккупированного Донецка появились билборды с фото Джо Байдена
14:54
«ЛНР» заявила о гибели 100 мирных жителей с начала войны
все новости
12:56
Через Запорожье приостановлен выезд на оккупированные РФ территории — Гайдай
12:48
В Москве показали площадь «ДНР»
12:44
В результате обстрела гумколонны в Запорожье погибли 25 человек, более 60 ранены
12:28
«ДНР» показала первых прибывших мобилизованных россиян
11:59
Финляндия закрыла границу с РФ для туристов
11:47
Зеленский показал фото последствий обстрела оккупантами колонны в Запорожье
11:35
1 октября в Запорожье и области объявлен днем траура
11:15
За сутки армия РФ уничтожила 53 гражданских объекта в Донецкой области
11:01
ВСУ освободили от оккупантов Ямполь в Донецкой области
10:59
Командовал обстрелами в Северодонецке: Пленному боевику «ЛНР» сообщили о подозрении
10:26
Российские силы ночью активно вели огонь на Донецком и Горловском направлениях — Кириленко
09:59
В Херсоне погиб «первый замглавы» оккупационной «администрации»
09:31
«ДНР»: Из-за обстрелов Донецка и Горловки погибли мирные жители
09:14
В казарме под Новоайдаром погибли более 50 оккупантов — Гайдай
08:57
ВСУ, вероятно, окружили группировку российских оккупантов в Лимане — ISW
все новости
ВИДЕО
В Кремле готовят заключительный аккорд аннексии — главное за день ►
30 сентября, 01:30
«Крымский округ» во главе с Рогозиным: Чего ждать ►
30 сентября, 00:52
«Референдумы» в оккупации состоялись. Что дальше ►
29 сентября, 13:04

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты