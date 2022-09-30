1 жовтня у Запоріжжі та області оголошено днем жалоби

1 жовтня 2022 року – день жалоби у Запоріжжі та Запорізькій області через обстріл російськими військами цивільної гуманітарної колони. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти іх на вільну частину України», - написав він і зазначив, що окупанти завдали удару по беззахисним українцям, назвавши те, що сталося черговим терактом РФ.

За даними Запорізької ОВА, через обстріл колони біля обласного центру російськими військами загинуло 23 особи та 28 було поранено.