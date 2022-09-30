ВСУ фактически окружили силы РФ в районе Лимана

Украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически окружили российскую группировку в районе города Лиман Донецкой области. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на представителя восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.



«Осуществляются меры по завершению окружения российских войск в районе Лимана, под огневым контролем ВСУ держат почти все логистические пути», — сказал Череватый.



Ранее в соцсетях появилось видео того, как украинские военные находятся в поселке Ямполь недалеко от Лимана.



Сложную ситуацию в районе Лимана для российских войск признает и глава группировке «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, город находится в полукольце.



«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы», — приводит слова Пушилина «ДАН».



По его мнению, нужно «смотреть трезво на ситуацию, и делать выводы из своих ошибок». Также он считает, что «республика со всем справится».

Американский Институт исследования войны (ISW) считает, что украинские войска уже могли окружить российскую группировку в Лимане.