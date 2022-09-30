ЗСУ фактично оточили сили РФ у районі Лиману

30 вересня 2022, 14:01

ЗСУ фактично оточили сили РФ у районі Лиману

Українські військові в рамках контрнаступальної операції фактично оточили російське угруповання у районі міста Лиман Донецької області. Про це повідомляє hromadske з посиланням на представника східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

«Здійснюються заходи щодо завершення оточення російських військ у районі Лимана, під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи», — сказав Черевуватий.

Раніше у соцмережах з'явилося відео того, як українські військові перебувають у селищі Ямпіль поблизу Лимана.

Складну ситуацію в районі Лимана для російських військ визнає й голова угрупованню «ДНР» Денис Пушилін. За його словами, місто знаходиться у півкільці.

«Наразі Червоний Лиман у півкільці, дорога від Сватового під нашим контролем, але періодично під обстрілом. Постійні групи ДРГ. Ямпіль та Дробишеве повною мірою нами не контролюються. Наші хлопці б'ються, резерви підтягуємо, повинні вистояти, але противник кинув також серйозні сили», — наводить слова Пушиліна «ДАН».

На його думку, потрібно «дивитися тверезо на ситуацію і робити висновки зі своїх помилок». Він також вважає, що «республіка з усім упорається».

Американський Інститут дослідження війни (ISW) вважає , що українські війська вже могли оточити російське угрупування в Лимані.

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